В Курской области ввели режим ЧС из-за вторжения украинской армии

Бои на приграничной территории Курской области начались накануне, 6 августа. По последним данным Минздрава, в результате обстрелов региона со стороны ВСУ пострадал 31 человек, среди них шесть детей.





Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.





Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. По его словам, в атаке участвовали около тысячи украинских военных.