Жители Суджи рассказали, как проходит эвакуация в обстреливаемом ВСУ городе

В обстреливаемом ВСУ городе Суджа до сих пор остается много мирных жителей, в том числе пенсионеров. Об этом рассказали местные. По состоянию на 16:00 7 августа власти не проводили общую эвакуацию, утверждают собеседники издания. У желающих переехать есть возможность обратиться к правительству за помощью, однако не всем это удается — в городе нет доступа к мобильной связи и интернету.





«У нас получилось уехать вчера, было за детей очень страшно. Сейчас мы в Курске, тут спокойнее обстановка. В Судже до сих пор находится много людей. Они не могут выехать, возможности просто нет, потому что пропала связь. Интернет, соответственно, тоже. Такси без этого не вызовешь. Оставшихся отдельно никто не эвакуирует. Надо звонить в 112, которые трубки берут через раз. Страшнее всего за пенсионеров, их отдельно при нас никто не эвакуировал», — поделился с Daily Storm житель Суджи Алексей. Ему удалось вывезти свою семью 6 августа.





Однако многие не знают о состоянии своих близких со вчерашнего вечера. Так, Анна из Курска не может дозвониться до своих родителей, которые живут в Судже — связи в городе нет.





«Моя мама живет в Судже, папа в Суджанском районе находится. Ни там, ни там связи нет! Что делать — не знаю, никакую информацию я получить не могу ни от кого, губернатору я уже писала. Вчера днем еще была возможность позвонить на несколько секунд хотя бы, сегодня уже ничего. Очень боюсь за них», — поделилась женщина.





Пользователи, представляющиеся жителями Суджи и их родственниками, публикуют в местных пабликах и на странице врио губернатора региона Алексея Смирнова просьбы о помощи с эвакуацией. Неравнодушные в ответ предлагают приютить вынужденных переселенцев у себя.





В Telegram-канале правительства Курской области сообщили, что желающие эвакуироваться могут оставить заявку на переселение в ПВР по номеру 112. Власти утверждают, что контакт-центр будет работать круглосуточно.





Врио замглавы региона Андрей Белостоцкий заявил, что нуждающиеся в переезде могут сообщить о своем местоположении в специальный чат, после чего их эвакуируют. В ПВР Курска уже заселились 600 жителей приграничных населенных пунктов. Всего ПВР готовы принять 2,5 тысячи человек.





Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что продвижение украинских войск в Курской области остановлено. По его словам, потери ВСУ составили 315 человек.