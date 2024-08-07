В Дагестане шахматистка попыталась отравить соперницу ртутью

Во время чемпионата Дагестана по шахматам одна из его участниц, Амина Абакарова, перед игрой обработала ртутью стол своей соперницы Умайганат Османовой.





Отравленной шахматистке потребовалась медицинская помощь. В Минспорте Республики Дагестан уточнили, что в соревнованиях участвуют около 60 человек и больше никто из них не пострадал, пишет «Коммерсантъ.





Действия Абакаровой попали на камеру, ей грозят пожизненная дисквалификация и уголовное преследование.





Инцидент с отравлением произошел 2 августа, но видео в Сети появилось только 7 августа. Одним из наиболее вероятных мотивов поступка Абакаровой, неоднократной чемпионки Дагестана, было стремление выключить главную соперницу из борьбы.





Амина Абакарова была отстранена от соревнований «до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», уточнил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.