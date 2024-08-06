Жители Курской области пожаловались на нехватку укрытий после атаки ВСУ на регион

Страницы врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в социальных сетях и местные паблики заполонили пользователи, которые жалуются на отсутствие укрытий в регионе. Недовольные комментарии стали появляться после обстрела города Суджи 6 августа, в результате чего погиб один человек, еще 13 пострадали.





«Когда вы уже установите укрытия? Вы долго будете над людьми издеваться?» — написала местная жительница на странице врио губернатора региона Алексея Смирнова.





«Где укрытия? Всю ночь атаки и утром сирены непрерывно!», «Пора бы бетонные укрытия у нас в городе ставить! Люди стоят на остановках, целые скопления», — возмущались другие пользователи соцсетей.





В правительстве Курской области в ответ на это заявили, что в регионе есть места, где можно переждать атаки ВСУ.





«Укрытия, конечно, есть. Вся информация о них публиковалась на официальных ресурсах правительства», — поделилась начальник управления пресс-службы областного правительства Юлия Абрамова.





Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 18 июля писал в своих соцсетях, что поручил коллегам следить за тем, чтобы двери подвалов-укрытий всегда были открыты. Однако местные утверждают, что это распоряжение соблюдается не везде.





«По месту жительства все подвалы закрыты», — отметила на странице главы региона жительница Курска.





Кроме того, 26 июля в местном правительстве сообщали, что в городах Курской области власти снабдили 300 остановок общественного транспорта информацией о ближайших укрытиях. Но комментаторы в одном из региональных пабликов 6 августа рассказывали, что на некоторых остановках таких подсказок до сих пор нет.





«Люди стоят и не знают, куда-то идти или стоять на месте… Бред!», «Где укрытия на остановках? Люди стоят, как в чистом поле на ветру», — выражали недовольство пользователи Сети в одном из региональных пабликов.





Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов после атаки ВСУ на город Суджу сообщил, что среди пострадавших — трое детей. Он также заявил, что в приграничных районах региона усилят бригады медиков и скорой помощи.