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Таксисты могут помочь с эвакуацией жителей Суджи и других приграничных районов
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В сервисе «Максим» готовы обсудить данный вопрос с местными властями Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Общество

Таксисты могут помочь с эвакуацией жителей Суджи и других приграничных районов

В сервисе «Максим» готовы обсудить данный вопрос с местными властями

Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Таксисты готовы помочь с эвакуацией людей из приграничных районов Курской области. В сервисе «Максим» рассказали, что они открыты к сотрудничеству с властями в этом вопросе. 


«Если от администрации Курской области поступит такая просьба, мы предложим партнерам-перевозчикам поучаствовать в эвакуации граждан. Решение они будут принимать самостоятельно с учетом риска и отсутствия связи в районе обстрелов. Уверены, что найдутся добровольцы», — заявили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».


В компании отметили, что эвакуацию, по их мнению, необходимо проводить под контролем Российской армии.


«Вместе с тем считаем, что процесс эвакуации должен быть организованным и проводиться под прикрытием военных», — поделились в сервисе.


Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на территории региона введен режим ЧС. По его словам, в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка. В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Север» и ФСБ продолжают уничтожать формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.


Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что в ходе атаки ВСУ на регион пострадали девять детей.


В Telegram-канале правительства Курской области сообщали, что все желающие выехать из приграничных районов могут оставить заявку по номеру 112. Контакт-центр и оперативный штаб сейчас работают круглосуточно. 


Также у жителей региона есть возможность сообщить о желании эвакуироваться в специальном чате, после представители властей перевезут всех нуждающихся в ПВР.

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#всу #такси #курская область
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