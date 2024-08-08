Таксисты могут помочь с эвакуацией жителей Суджи и других приграничных районов

Таксисты готовы помочь с эвакуацией людей из приграничных районов Курской области. В сервисе «Максим» рассказали, что они открыты к сотрудничеству с властями в этом вопросе.





«Если от администрации Курской области поступит такая просьба, мы предложим партнерам-перевозчикам поучаствовать в эвакуации граждан. Решение они будут принимать самостоятельно с учетом риска и отсутствия связи в районе обстрелов. Уверены, что найдутся добровольцы», — заявили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».





В компании отметили, что эвакуацию, по их мнению, необходимо проводить под контролем Российской армии.





«Вместе с тем считаем, что процесс эвакуации должен быть организованным и проводиться под прикрытием военных», — поделились в сервисе.





Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на территории региона введен режим ЧС. По его словам, в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка. В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Север» и ФСБ продолжают уничтожать формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.





Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что в ходе атаки ВСУ на регион пострадали девять детей.





В Telegram-канале правительства Курской области сообщали, что все желающие выехать из приграничных районов могут оставить заявку по номеру 112. Контакт-центр и оперативный штаб сейчас работают круглосуточно.





Также у жителей региона есть возможность сообщить о желании эвакуироваться в специальном чате, после представители властей перевезут всех нуждающихся в ПВР.