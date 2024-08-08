«Не теряют веры в победу»: депутат Харченко рассказала, как эвакуированные жители Суджи живут в ПВР

Сотни людей остались без вещей, когда спасались от обстрелов в приграничных районах Курской области. Многие из них сейчас вынужденно переехали в пункты временного размещения в Курске. Однако они продолжают сохранять боевой настрой и не унывают. Об этом рассказала представитель региона в Госдуме Екатерина Харченко, которая навестила эвакуированных жителей Суджи и других обстреливаемых населенных пунктов.





«Централизованно людям оказывается любая помощь: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, лекарственное обеспечение, медицинская помощь. Работают в каждом отделении ПВР молодые и симпатичные девушки, сотрудницы МЧС, они оказывают психологическую помощь. Работают люди, которые оказывают правовую поддержку. Все докупается: кому-то нужны памперсы, детское питание, одежда. Потому что многие в чем было вышли из дома: в халате, шортах, спортивном костюме. Завтра в ПВР даже будут выступать представители нашей филармонии, давать концерты», — заявила Daily Storm депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко.





По ее словам, помощь региону оказывают большинство субъектов РФ, а слова поддержки выразили практически все депутаты.





«Вся страна звонит сегодня! Даже коллеги в Государственной думе, мне кажется, позвонили представители всех 89 субъектов. Нет ни одного равнодушного. Спасибо всем главам регионов страны. Даже из Якутии к нам машина едет с гуманитарной помощью!» — рассказала депутат.





Парламентарий добавила, что власти продолжат улучшать условия во всех пунктах временного размещения в Курске.





«Чтобы хотя бы холодильник был не на этаже, а в каждом номере, чтобы было у людей достаточно телевизоров, микроволновок. Некоторые бабулечки из деревень отдаленных говорят: «А мы в первый раз в санаторий приехали». Это очень трогательно. Люди благодарят руководителя региона, президента нашей страны за то, что никто не брошен в этой страшной ситуации», — поделилась Харченко.





Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа заявил, что в результате атак ВСУ по региону погибли четыре человека. По его словам, власти эвакуировали всех желающих — около трех тысяч человек. Из них полторы тысячи находятся в пунктах временного размещения.





В МЧС России также рассказали, что для эвакуированных открыт 21 пункт ПВР. Всем нуждающимся оказывается психологическая помощь.