Команда мэра Москвы утвердила народную программу: предложения жителей станут основой для развития столицы

В российской столице завершился второй этап 30-й конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты утвердили народную программу, составленную на основе предложений и наказов москвичей. По словам секретаря московского отделения ЕР, вице-спикера ГД Петра Толстого, за два месяца команда мэра собрала около 1000 предложений. Программа дополнит федеральную инициативу и будет включена в проект мэра Москвы «Мой район».
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что программа сосредоточена на социально ориентированных темах. Основные направления включают обновление системы здравоохранения, развитие образования, улучшение транспортной доступности и развитие перспективных видов транспорта. Также запланировано расширение социальных сервисов, продвижение волонтерства и улучшение цифровых сервисов. Программа охватывает 11 ключевых областей: экономику, промышленность, транспорт, здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, туристическую инфраструктуру и цифровую экосистему.
Анализ и обобщение предложений москвичей проводили специалисты из команды мэра. Депутат Мосгордумы, врач Лариса Картавцева и депутат, актер и режиссер Евгений Герасимов курировали отдельные направления. Экологический раздел программы разрабатывался с участием генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Делегаты уделили много внимания гуманитарным вопросам и помощи в зоне СВО, а также мирным гражданам в приграничных регионах. Петр Толстой подчеркнул необходимость реальной помощи тем, кто попал в беду.
«Мы не должны делать никаких пустопорожних заявлений, которыми пестрит интернет. Вместо разговоров давайте делом поможем тем, кто попал в беду. Это задача, которую перед нами поставил как президент, так и мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня «Единая Россия» Москвы отправила помощь в Курск. Нужно быть там, где трудно и тяжело. Тема помощи и участия ЕР в СВО — стержневая», — отметил он.
Руководитель исполкома МГРО ЕР Максим Руднев добавил, что цель — объединять людей для помощи российским бойцам и мирным гражданам.
«Буквально вчера случилась трагедия, и мы организовали первое направление помощи в Курск. Организовали питьевую воду, генераторы, пайки, средства гигиены. Это важно, важно нашим бойцам, мирным гражданам, тем, кто находится в беде», — сообщил он.
Руднев отметил, что «Единая Россия» начала гуманитарную миссию с первых дней спецоперации, собрав и доставив более шести тысяч тонн необходимой помощи на фронт.
А в июне команда мэра отправила гуманитарный конвой в зону СВО. Координатор проекта «Безопасная столица» Александр Лиханов доставил более двух тонн помощи и медикаментов в Херсонскую область. Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко провел две недели в Запорожье, изучая условия жизни в регионе.