Команда мэра Москвы утвердила народную программу: предложения жителей станут основой для развития столицы

Делегаты уделили много внимания гуманитарным вопросам и помощи в зоне СВО, а также мирным гражданам в приграничных регионах. Петр Толстой подчеркнул необходимость реальной помощи тем, кто попал в беду.





«Мы не должны делать никаких пустопорожних заявлений, которыми пестрит интернет. Вместо разговоров давайте делом поможем тем, кто попал в беду. Это задача, которую перед нами поставил как президент, так и мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня «Единая Россия» Москвы отправила помощь в Курск. Нужно быть там, где трудно и тяжело. Тема помощи и участия ЕР в СВО — стержневая», — отметил он.





Руководитель исполкома МГРО ЕР Максим Руднев добавил, что цель — объединять людей для помощи российским бойцам и мирным гражданам.





«Буквально вчера случилась трагедия, и мы организовали первое направление помощи в Курск. Организовали питьевую воду, генераторы, пайки, средства гигиены. Это важно, важно нашим бойцам, мирным гражданам, тем, кто находится в беде», — сообщил он.





Руднев отметил, что «Единая Россия» начала гуманитарную миссию с первых дней спецоперации, собрав и доставив более шести тысяч тонн необходимой помощи на фронт.





А в июне команда мэра отправила гуманитарный конвой в зону СВО. Координатор проекта «Безопасная столица» Александр Лиханов доставил более двух тонн помощи и медикаментов в Херсонскую область. Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко провел две недели в Запорожье, изучая условия жизни в регионе.