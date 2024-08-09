Жители обстреливаемых городов рядом с Курской АЭС боятся мародеров

Жители городов Льгова и Рыльска Курской области рассказали, что обстановка около их домов на данный момент спокойная. Их населенные пункты находятся недалеко от Курской АЭС. Местные стараются не паниковать и ждут официальных заявлений властей.





«У нас слышны какие-то хлопки, но мы держимся. Город старается жить как и всегда. Ночью были прилеты, вроде как, есть раненые люди. У нас связь периодически появляется, мы так списываемся и узнаем, кому и чем нужно помочь. Люди у нас неравнодушные. Магазины работают не все, но некоторые открыты, за что мы им благодарны», — поделилась с Daily Storm жительница города Рыльска Елена.





В соседнем Льгове сильных изменений в жизни города местные также не заметили. Многие магазины, которые были закрыты два дня назад, 9 августа уже начинают работать, утверждают горожане.





«Возможность эвакуироваться была, вечером мы видели автобусы, которые, видимо, людей вывозили. Вообще прошел слух, что у нас уехала администрация, правда это или нет — не знаем. Конечно, магазины у нас закрылись 7-го числа, вчера вечером тоже практически ничего не работало, но сегодня уже больше открытых. Только хлеба нет, сразу разбирают», — рассказала Алла из Льгова.





Еще одна собеседница издания, оставшаяся в городе, утверждает, что сейчас у многих не получается заказать такси из Льгова — не все водители решаются выполнять такие заказы.





«Те, кто остались, на администрацию очень злы. Если они уехали и оставили город без информации, как мы должны реагировать? Мы стараемся держать себя в руках и не паниковать, в магазинах людей много, но столпотворения и паники нет», — отметила она.





«И хорошо было бы какие-то дружины создать охранные, потому что люди говорят, что мародеры гуляют по домам уехавших. Пишут, что цыгане этим промышляют», — добавила женщина.





Глава Льговского района Сергей Коростелев ранее заявил, что в Курской области не будут эвакуировать город Льгов и близлежащие населенные пункты. Население города составляет практически 17 тысяч человек.





В правительстве региона 9 августа рассказали, что в Рыльске создан пункт для вывоза жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. Желающих эвакуироваться будут централизованно перевозить на автобусах.





До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что из-за атаки ВСУ обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.