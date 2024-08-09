В первые дни было плохо, но ситуация выравнивается: жители Суджи и окрестных районов оценили работу чиновников

В первый день все было не так гладко. Еще один местный житель рассказал, что наиболее сложная обстановка в городе была в самом начале обстрела.





«Мы жили в 100 метрах от разрушенных этих зданий, никто не предупредил ни о чем, ни сирены, ничего. Началось в три ночи, продолжался обстрел до семи-восьми утра, сидели в подвале, не дай Бог кому-то это испытать, примерно в девять 6 августа мы уехали, никакой эвакуации не было, ни автобусов, ни специальных машин», — рассказывает Кирилл (имя изменено).





По словам свидетеля, утром 6 августа еще не было никакой эвакуации, даже сирены, которая могла хоть как-то предупредить людей. Приходилось самим, рискуя жизнями, вывозить других. Кирилл с семьей уехал к родственникам в Подольск, в местной администрации ничего толкового не сказали, отправили в отдел социальной защиты, но и там не знают, что делать.





«На тот момент, когда я был еще в городе, эвакуации в Судже не было, только в Большесолдатком районе, что в 25-30 км от нашего города. Сомневаюсь, что она была и спустя какое-то время, потому что, насколько мне известно, все мои знакомые сами ездили за вещами, так как город был перекрыт военными нашими», — уточнил собеседник.





ВСУ вторглись на территорию Курской области ночью 6 августа. Российские войска ответили на вторжение. В ПВР Курска уже находится более 600 жителей приграничных населенных пунктов.



