В первые дни было плохо, но ситуация выравнивается: жители Суджи и окрестных районов оценили работу чиновников

В Суджанском районе Курской области полным ходом идет эвакуация. По словам мэра Суджи Виталия Слащева, «потихоньку» людей вывозят из города, находящегося под обстрелами ВСУ. Местные жители подтверждают, что градоначальник и другие чиновники заняты делом, однако проблем еще достаточно. Суджане говорят, что постоянно поступают звонки от родственников, кому необходимо оказать помощь. Есть места в районе, до которых еще физически добраться нельзя.
«Сейчас власти действительно стараются выводить людей, собирают списки. Не все люди готовы уезжать, особенно пожилые. У кого-то есть возможность уехать к родственникам», — сообщила Daily Storm Анна (имя изменено).
По словам собеседницы, в селе Уланка Суджанского района глава Дмитрий Воронов лично всем, кто не выехал, развозит хлеб и воду и уговаривает эвакуироваться. Кто-то соглашается, а кто-то нет. Главы соседних поселений тоже стараются помочь выводить людей.
«Я с семьей уехал [из Суджи] своим ходом на машине 6 августа утром. Дома остались моя мама и отчим, что с ними — я не знаю, так как связи с ними нет. Мы сейчас в Курске у родственников, но, насколько известно, в Судже развозят и еду, и воду, все, что необходимо, стараются помогать, мэр молодец», — отмечает Владимир (имя изменено).
«У меня там осталась бабушка, связи, конечно же, нет, но власти стараются выводить людей. Город заминирован, поэтому пытаются как-то с окраин это делать, но на это нужно много времени, потому что рисковать людьми не хочется», — сказала Анастасия (имя изменено).
В первый день все было не так гладко. Еще один местный житель рассказал, что наиболее сложная обстановка в городе была в самом начале обстрела.
«Мы жили в 100 метрах от разрушенных этих зданий, никто не предупредил ни о чем, ни сирены, ничего. Началось в три ночи, продолжался обстрел до семи-восьми утра, сидели в подвале, не дай Бог кому-то это испытать, примерно в девять 6 августа мы уехали, никакой эвакуации не было, ни автобусов, ни специальных машин», — рассказывает Кирилл (имя изменено).
По словам свидетеля, утром 6 августа еще не было никакой эвакуации, даже сирены, которая могла хоть как-то предупредить людей. Приходилось самим, рискуя жизнями, вывозить других. Кирилл с семьей уехал к родственникам в Подольск, в местной администрации ничего толкового не сказали, отправили в отдел социальной защиты, но и там не знают, что делать.
«На тот момент, когда я был еще в городе, эвакуации в Судже не было, только в Большесолдатком районе, что в 25-30 км от нашего города. Сомневаюсь, что она была и спустя какое-то время, потому что, насколько мне известно, все мои знакомые сами ездили за вещами, так как город был перекрыт военными нашими», — уточнил собеседник.
ВСУ вторглись на территорию Курской области ночью 6 августа. Российские войска ответили на вторжение. В ПВР Курска уже находится более 600 жителей приграничных населенных пунктов.