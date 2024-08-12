«Я в шоке»: французский актер и каскадер Давид Белль побывал на фестивале «Москва 2030»

В последний летний месяц жители и гости столицы могут провести время с семьей или развлечь себя самостоятельно на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Мы решили проверить, как проходит форум, и побывали на его площадке в Лужниках. Каких мировых знаменитостей мы встретили, как ненадолго сменили профессию и почему рекомендуем всем посетить фестиваль хоть один раз — в нашем материале.
О «Территории будущего. Москва 2030» должны знать, пожалуй, все москвичи и гости города: наклейки с символикой фестиваля можно увидеть в метро, на автобусных остановках, да и вообще практически везде. Мне приглянулся один из самых любимых районов туристов и жителей Москвы — Лужники.
Выбрать, какую локацию нужно посетить первой, было очень сложно: глаза разбегались от разнообразия. Но внимание сразу привлекло «знакомое» место. Подойдя поближе, мы поняли, что находимся «внутри» фильма «13-й район». И не только из-за стилизованных паркур-стендов: на площадке проводил мастер-класс главный герой картины — французский актер и основатель паркур-движения Давид Белль, сыгравший роль Лино. Мы решили поинтересоваться у мировой знаменитости, понравился ли ему фестиваль и какие впечатления он получил от посещения столицы (причем не в первый раз).
«Я в положительном шоке. Никогда в жизни не видел такой огромной красивой конструкции. Для меня огромное удовольствие приехать в Москву и быть здесь, с вами», — признался Давид.
Не обошлось без эксклюзивов! Преданным фанатам фильма «13-й район» он пообещал обсудить идею снять вторую часть картины с режиссером Люком Бессоном. А еще поддержал предложение любителя ММА попробовать скрестить бои без правил и паркур. Тем более — в Москве, которую Белль назвал одним из лучших мест для занятий паркуром.
«Я считаю, что паркур очень походит для России. Придерживаюсь мнения, что паркур вообще должен был быть создан в России», — отметил актер.
Но атмосфера экстрима на этом не заканчивалась: удивительные трюки самокатчиков и велосипедистов привлекли наше внимание на скейтплощадке. Ее масштабы поразили даже настоящих профессионалов. На ней, кстати, могут посоревноваться все желающие, даже самые юные.
«Скейтпарк в Лужниках ничуть не уступает площадке на Олимпиаде в Париже», — заметил руководитель компании RAMPSTROY Николай Денисов.
Спортивные развлечения на форуме могут найти для себя все категории посетителей. Так, например, в День физкультурника организаторы устроили соревнования для семей, показательные выступления воспитанников школы «Самбо 70» и состязания в легкоатлетических дисциплинах для всех желающих. А для «поколения гаджетов» на «Москве 2030» есть локации фиджитал-спорта. Киберспортсмены могут попробовать свои силы в футболе, баскетболе, шутер-играх и танцах. Самые талантливые из них могут получить путевку на отбор на «Игры будущего», которые будут проводиться в ОАЭ в 2025 году — в рамках фестиваля для этого будут устраиваться соревнования.
Но не только спортом богаты Лужники. Увидев спасателей в костюмах, мы не сразу поняли, что это не просто сотрудники площадки. На «Территории будущего» они приоткрыли завесу работы пожарных взрослым и детям. Так, мы потрогали своими руками пожарную технику и спасли щенка из дымящейся палатки.
«Посетителям, которые сюда приходят, очень интересно попробовать себя в новой роли. Детям здесь тоже очень нравится. Они в восторге уходят со словами: «Хочу быть спасателем!» — рассказал замначальника Управления пожарно-спасательных служб пожарно-спасательного центра Москвы Геннадий Шагин.
Пощупали мы и настоящих роботов, которые помогают дворникам столицы убирать парки и скверы, — беспилотного уборщика «Пиксель». Он, кстати, убирает площадки и на самом фестивале.
А еще мы узнали, как каждый из нас влияет на экономику города Москвы. Звучит это довольно скучно и сложно, но все сомнения развеялись после посещения секции «Экономика Москвы». Все ее экспонаты связаны с искусственным интеллектом. Например, фотобудка, которая переодела нас в профессиональных банкиров. Невозможно не отметить, что фотокарточки желающие могут бесплатно забрать с собой на память.
Не скучно на «Москве 2030» будет и дошколятам. На специально обустроенной площадке ребята могут «поиграть» в строителей. Хоть мы и не полноценно погрузились в эту активность, но паспорт, который выдают всем посетителям на входе в локацию, тоже оценили. В нем каждая выполненная задача фиксируется специальной наклейкой. Чем больше наклеек — тем больше шанс получить приз (тут родители наверняка немного позавидовали своим малышам).
«Когда мы задумывали эту площадку, нам очень хотелось, чтобы на ней каждый ребенок любого возраста нашел что-то по душе. Таким образом, для детей до пяти лет у нас есть конструкторы, зона дворовых игр, песочницы, стена раскрасок и многое другое. Для детей постарше мы придумали очень интересные мастер-классы на тему архитектуры, дизайна и инженерного дела», — поделилась координатор площадки градостроительного комплекса Валентина Сухова.
Награду за самое большое количество посетителей в день 10 августа, пожалуй, должен был получить лекторий. В нем в тот день мастер-класс проводил один из самых любимых детских блогеров — Влад А4. Такой толпе фанатов позавидовал бы даже Давид Белль.
Сходить на фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» можно в любой день до 8 сентября, кроме понедельника. Форум проходит на 30 площадках в самых любимых районах столицы. Побывав там лично, я точно могу сказать — никто из посетителей не останется равнодушным.