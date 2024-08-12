«Я в шоке»: французский актер и каскадер Давид Белль побывал на фестивале «Москва 2030»

В последний летний месяц жители и гости столицы могут провести время с семьей или развлечь себя самостоятельно на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Мы решили проверить, как проходит форум, и побывали на его площадке в Лужниках. Каких мировых знаменитостей мы встретили, как ненадолго сменили профессию и почему рекомендуем всем посетить фестиваль хоть один раз — в нашем материале.





О «Территории будущего. Москва 2030» должны знать, пожалуй, все москвичи и гости города: наклейки с символикой фестиваля можно увидеть в метро, на автобусных остановках, да и вообще практически везде. Мне приглянулся один из самых любимых районов туристов и жителей Москвы — Лужники.





Выбрать, какую локацию нужно посетить первой, было очень сложно: глаза разбегались от разнообразия. Но внимание сразу привлекло «знакомое» место. Подойдя поближе, мы поняли, что находимся «внутри» фильма «13-й район». И не только из-за стилизованных паркур-стендов: на площадке проводил мастер-класс главный герой картины — французский актер и основатель паркур-движения Давид Белль, сыгравший роль Лино. Мы решили поинтересоваться у мировой знаменитости, понравился ли ему фестиваль и какие впечатления он получил от посещения столицы (причем не в первый раз).





«Я в положительном шоке. Никогда в жизни не видел такой огромной красивой конструкции. Для меня огромное удовольствие приехать в Москву и быть здесь, с вами», — признался Давид.





Не обошлось без эксклюзивов! Преданным фанатам фильма «13-й район» он пообещал обсудить идею снять вторую часть картины с режиссером Люком Бессоном. А еще поддержал предложение любителя ММА попробовать скрестить бои без правил и паркур. Тем более — в Москве, которую Белль назвал одним из лучших мест для занятий паркуром.