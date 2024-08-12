Детские лагеря под ударом: как обстоят дела в Курской области после нападения ВСУ

В Курской области уже почти неделю продолжается наступательная операция Вооруженных сил Украины. На этой территории действуют несколько детских оздоровительных лагерей. Некоторые из учреждений решили прекратить свою деятельность, другие наоборот — активно принимают ребят из районов, где идет эвакуация мирного населения.





В частности, оздоровительно-досуговый центр детей и молодежи «Орленок», находящийся рядом с Курском, временно приостановил свою работу на ближайший месяц.





«Нет, эвакуации никакой не было, у нас просто закончилась смена, и дальше лагерь пока работать не будет. Дети чувствуют себя нормально, все хорошо, а за следующую несостоявшуюся смену родителям вернут средства в полном объеме», — сказала Daily Storm врио директора центра «Орленок» Маргарита Шуклина.





Спокойная обстановка царит не во всех детских лагерях, особенно в тех, которые находятся ближе к пострадавшим от ВСУ районам. Лагерь Объединенного центра «Монолит» под Курчатовом, где расположена Курская АЭС, закрылся вчера, следующей смены не будет. По словам заместителя директора по воспитательной части Виктории Пономаренко, справиться с паникой и напряжением детям помогли педагоги.





«Нет, лагерь больше не работает. Последняя смена у нас была до 11 августа. Обстановка напряженная, но дети со всем справились. Они не теряли оптимизма, с ними работали прекрасные педагоги, которые были к этому готовы», — добавила собеседница.





Не все лагеря поддерживают данную меру. Детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской Курского облпотребсоюза не собирается закрываться, более того, близится торжественное открытие новой смены. К тому же туда принимают детей из пострадавших от ВСУ регионов.





«Нет, у нас сейчас пятая смена, и не только у нас, поэтому мы сейчас работаем в привычном рабочем режиме, есть дети и из приграничных районов, из Рыльска, Суджи. Обстановка спокойная, стараемся, чтобы ничего не было, ни паники, ничего, все нормально», — прокомментировала ситуацию начальник смены Екатерина Атрепьева.





Ночью 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В результате этого более 600 жителей приграничных населенных пунктов уже находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске.





В ответ на ситуацию 9 августа было принято решение ввести в регионе режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации. Пресс-служба МЧС России сообщила, что власти принимают все необходимые меры для защиты населения и обеспечения безопасности в регионе.