«Как немцы в 43-м»: родственники оставшихся в Судже людей боятся, что ВСУ могли расправиться с их близкими

Родственники оставшихся в Судже людей опасаются, что украинская армия могла расстрелять их близких. Уже неделю они не могут узнать, что происходит с их родными. Ни волонтеры, ни МЧС не могут дать ответы на их вопросы.





«Когда началась эвакуация города, дедушка уезжать не захотел, думал, все быстро закончится. В городе нет света, вышки, вроде бы, тоже сбиты, на связь он не выходит, поэтому и потеряли его», — рассказала Daily Storm Виктория. Ее 73-летний дедушка, Виктор Николаевич, не выходит на связь с 6 августа. Внучка пыталась найти информацию о нем всеми возможными способами, но сделать это так и не удалось.





«В городе нет воды, а он уже старенький, у него много болезней, поэтому очень много волнений, есть ли помощь там. Не очень понятно, где находятся ВСУ и что они делают с мирными людьми. Очень много фейков, что мирных расстреливают, что относятся как немцы в 43-м. Очень много вопросов и нет ответов на них», — поделилась Виктория.





По ее словам, после объявления о пропаже дедушки ей написали несколько человек, но девушка опасается, что мошенники могут использовать ее горе в своих целях. О таких «желающих помочь» людях пользователи соцсетей уже неоднократно предупреждали курян.





«В наше время лучше никому не доверять и информацию о себе не рассказывать», — отметила она.





Бабушка Виктории тоже живет в населенном пункте, который, возможно, находится под контролем ВСУ. Из-за отсутствия мобильной связи узнать о ее состоянии у внучки не получается.





«Очень много людей пропало, мы надеемся, они живы, просто не могут выйти на связь! Много переживаний, и помочь будто никто не может, приходится только ждать, чтобы туда смогли прийти наши солдаты и освободить», — сказала девушка.





Еще одна женщина, которая уже неделю не может найти информацию о своем самом близком человеке, — Лаура. Ее мама не выехала из Суджи, когда началась добровольная эвакуация.





«Мама перестала выходить на связь с 7 августа. Не знаю о ее местонахождении ничего. Она жила в Судже. И надеюсь, что живет», — рассказала Лаура.





Она уже обратилась во все инстанции, ответственные за поиск и вывоз людей на обстреливаемых ВСУ территориях. Однако результата пока нет.





«Я не знаю, куда обращаться еще, чтобы ее оттуда вывезли хотя бы в Курск. На безопасное, так скажем, расстояние. Оставляла заявку на 112. По ней до сих пор не ответили, но я верю в лучшее, что с мамой все хорошо. Подала и в «ЛизуАлерт» тоже заявку», — поделилась Лаура.





Курская битва 1943 года, которую упомянули собеседницы, — одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Советская армия тогда сорвала наступление фашистских войск на Курск и перехватила инициативу в свои руки.





О том, что около двух тысяч жителей Курской области находятся под оккупацией украинской армии, ранее сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что о судьбах этих людей пока ничего неизвестно.





Об эвакуации еще одного района Курской области стало известно 13 августа. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил, что власти начинают принимать заявки на вывоз местных жителей. Всего в районе, по данным 2021 года, проживают более 10,5 тысячи человек.