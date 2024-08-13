Герои Суджи: как обычные люди спасают жизни под обстрелами

Например, одно из таких объявлений звучит так: «Ищем родственников: маму, дедушку и бабушку. По последней информации, они находились в деревне Леонидово в Суджанском районе. С 6 августа связи с ними нет».





Помочь местным жителям вызываются не только чиновники, главы районов, но и простые люди, волонтеры. Они, рискуя жизнью, ищут пропавших людей, подбирают их на своих машинах и вывозят из региона, раздают одежду и еду. Одна из свидетелей Наталья (имя изменено) поделилась историей спасения своих бабушек и дедушки.





«Дедушка поехал на Мартыновскую горку, чтобы позвонить нам. О том, что в городе ВСУ, он еще не знал. Машину его обстреляли. Ранение рук и осколочные по телу, контузия. При любой попытке ползти открывали огонь по нему. Как стемнело, укатился в овраг и накрылся лопухами. Пролежал ночь. Утром его обнаружила женщина (Елена Ковынева) — пассажирка одной из обстрелянных машин, она упросила их отпустить», — рассказала Daily Storm Наталья.





По ее словам, мимо проезжал Андрей Мануйлов и забрал их. Они оказали деду первую медицинскую помощь, растерли спиртом и отвезли домой. Два дня он был дома. В пять утра его вывез глава Замостянского сельсовета Валерий Кирин на собственном автомобиле, рискуя своей жизнью.





«Волонтер Яна, проезжая по трассе, решила заехать проверить, есть ли кто-то в деревне — хутор Колмакова находится в лесном массиве. И в первом же доме обнаружила моих бабушек, которые уже четвертый день сидели в подвале. Пообещала их вечером эвакуировать. Вечером приехала и забрала, за ночь она вывезла всех желающих с данного хутора», — продолжила рассказ девушка.

Кроме того, есть люди, которые помогают и вне фронта. Граждане из разных городов предлагают места жительства для беженцев из Курской области, собирают одежду, еду, бытовые предметы нуждающимся.





Жительница Череповца Мария (имя изменено) готова предложить детские вещи своих двух дочерей.





«Буду сегодня отправлять комбинезон на осень в Курск», — поделилась с Daily Storm девушка.





В Черемисиновском районе семья тоже готова взять к себе людей из пострадавших от ВСУ мест Курской области. Хозяйка с удовольствием готова отдать все, что нужно нуждающимся, предоставить комнату.





«Люди побросали дома, хочется помочь, у нас дом, живем деревней, можем взять человека. А дать могу картошку, мясо, молоко, подушки свои, могу новые купить. На «Авито» выложила вчера козу, вдруг кому пригодится, кто с ребенком. Чисто помочь хочется, просто очень жалко людей», — сказала жительница Черемисиновского района.





Семья из Донбасса прочувствовала на себе все ужасы войны, поэтому произошедшее в Курской области не могло оставить их равнодушными.

«Мы живем в Рязанской области, сами выкарабкиваемся, как можем. Предложили крышу над головой людям из Курской области — комнату в своей двухкомнатной квартире. Почему? Да потому что мы из Горловки ДНР, знаем, что такое война. Она научила нас помогать друг другу, научила понимать, что чужой беды не бывает», — высказался один из собеседников.

ВСУ напали на Курскую область ночью 6 августа. Сотни жителей остались без домов, без родственников. Для них, как сообщает МЧС России, в 54 регионах открыты около 400 ПВР вместимостью 30 тысяч человек. Там находятся уже более 600 граждан из приграничных населенных пунктов.