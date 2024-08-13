Волонтеры не могут помочь сотням запертых домашних животных в Курской области

Сотни животных оказались брошенными в Курской области. Хозяева оставили их в запертых квартирах и домах, когда эвакуировались. Директор курского приюта «Добрый город» Елена Горючкина рассказала, что сейчас волонтеры не могут помочь четвероногим друзьям из-за сложной оперативной обстановки в приграничных районах региона.





«Сейчас главная проблема в том, что нужно найти какие-то пути, чтобы спасти животных, которые остались там, где сейчас идут боевые действия. Люди уезжали впопыхах, оставляли их. Кто-то в квартирах, кто-то в домах, у кого-то на цепи в вольере остались они. Если животных там не спасать, они умрут мучительной смертью от жажды и голода. Нужно какие-то решения принимать с военными, нельзя дать животным умирать», — поделилась с Daily Storm Елена Горючкина.





Волонтер не решается отправиться в обстреливаемые района одна. Просить кого-либо рисковать своей жизнью она тоже не может.





«Я готова лично помогать кормом, всем, чем угодно. Поехать туда я просто боюсь, я женщина, мне страшно. Даже если преодолеть свой страх, то не уверена, что я своими силами могу что-то сделать», — отметила женщина.





В приют каждый день обращаются люди, которые оставили своих четвероногих друзей во время эвакуации. Они умоляют волонтеров и оставшихся местных выбить окна в их домах, чтобы у животных был шанс не умереть от жажды и голода.





«Им ничего не жаль, главное — выпустить животное на улицу. Такие разговоры слушать больно, нужно что-то делать с этим. Очевидно, что в условиях, когда эвакуация практически невозможна, такое количество собак очень сложно перевезти в безопасное место, нужно доставлять им сухой корм и воду туда, какие-то тазы расставлять, чтобы был доступ к корму и воде у животных. С кормом проблем не возникнет, я думаю, многие люди согласятся помочь, но как туда добраться?» — добавила Елена Горючкина.





Некоторые представители власти в регионе уже подключились к решению проблемы с закрытыми в четыре стенах домашними животными. Например, глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил, что бойцы самообороны будут кормить оставшихся питомцев. Для этого нуждающиеся должны оставить заявку в местной администрации.





Неизвестными остаются и судьбы многих людей, которые не успели или не захотели эвакуироваться из приграничных районов. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что с 7 августа они получили 338 обращений и 154 звонка на горячую линию по поводу пропавших в Курской области людей. На данный момент 38 заявок получили статус «найден».