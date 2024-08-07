Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.





Кроме того, росгвардейцы во взаимодействии с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для эффективной борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях, сказано в сообщении. Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.





Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной. 6 августа правительство области заявило, что сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) звонят жителям Курчатова и Курчатовского района, предупреждают о скором захвате ВСУ атомной электростанции и призывают эвакуироваться. Таким образом украинские спецслужбы пытаются создать панику, отметили в правительстве.





Бои на приграничной территории Курской области начались накануне, 6 августа. В регионе постоянно объявляют ракетную опасность. В результате атак в регионе пять человек погибли и 24 пострадали.





Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.





Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. По его словам, в атаке участвовали около тысячи украинских военных.





Атаку противника отражают подразделения прикрытия государственной границы и органов ФСБ, заявило Минобороны. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска и артиллерия.