Солдаты ВСУ в упор расстреляли 24-летнюю беременную женщину в Курской области

Солдаты ВСУ в упор расстреляли беременную 24-летнюю женщину, которая вместе с семьей пыталась выехать из Суджи Курской области. Об этом журналистам сообщил муж погибшей Артем. По его словам, из города они пытались выехать на двух машинах.





Погибшая женщина вместе с мамой и двухлетним сыном ехала в одной машине, а ее супруг — в другой. Все произошло возле трассы Куриловка — Гончаровка, когда военные выскочили из кустов и в упор расстреляли машины. Артем не пострадал, однако женщина и ребенок были ранены.





Семье удалось уехать от нападавших, раненую женщину привезли в больницу, однако врачам не удалось спасти ее. Двухлетний сын пары госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В момент смерти женщина была на втором месяце беременности.





На своей странице во «ВКонтакте» Артем открыл сборы на похороны своей жены. Если у вас есть желание помочь, перевести средства можно на следующий номер: 8(960)693-12-34 (Сбербанк, Артем Александрович К.).





Бои на приграничной территории Курской области начались накануне, 6 августа. В регионе постоянно объявляют ракетную опасность. В результате атак в Курской области пять человек погибли и 24 пострадали.





Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.





Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Атаку противника отражают подразделения прикрытия государственной границы и органов ФСБ, заявило Минобороны. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска и артиллерия.