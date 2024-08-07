Новости
Новости 18+
St
США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области
18+
Об этом заявили в Белом доме undefined
Новости

США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области

Об этом заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области. Об этом сообщают РИА Новости.


«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.


Он добавил, что позиция Вашингтона в части применения ВСУ американских вооружений на российской территории в свете вылазки в Курской области не претерпела изменений.


Украинские войска атаковали границу в Курской области 6 августа. Продвижение ВСУ вглубь территории РФ было остановлено, сообщил Генштаб РФ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Что сказал глава Генштаба о ситуации в Курской области 7 августа 2024
Dailystorm - Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено
#всу #курская область #украина #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...