В Белом доме заявили, что США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области. Об этом сообщают РИА Новости.





«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.





Он добавил, что позиция Вашингтона в части применения ВСУ американских вооружений на российской территории в свете вылазки в Курской области не претерпела изменений.





Украинские войска атаковали границу в Курской области 6 августа. Продвижение ВСУ вглубь территории РФ было остановлено, сообщил Генштаб РФ.