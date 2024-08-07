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Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено
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Что сказал глава Генштаба о ситуации в Курской области undefined
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Герасимов: Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Что сказал глава Генштаба о ситуации в Курской области

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено.


Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу РФ.


При попытке наступления в Курской области потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Кроме того, ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, сказал Герасимов.


Президент России Владимир Путин провел дополнительное совещание с руководителями силовых ведомств, чтобы выслушать их доклад о ситуации в Курской области. Ранее глава государства заслушал доклады членов правительства, в том числе о ситуации в Курской области, и поручил оказать всю поддержку жителям региона.

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Dailystorm - ВСУ совершили масштабную провокацию, жители региона получат всю необходимую помощь. Что Путин сказал о событиях в Курской области
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