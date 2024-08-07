Мизулина не приняла извинения Артемия Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В своем Telegram-канале она написала, что видео с «извинениями» будет приобщено к иску, с которым она намерена обратиться в суд.





Дизайнер и блогер Артемий Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент), в котором высказал свое отношение к Лиге безопасного интернета. Лебедев назвал деятельность Лиги «инфотерроризмом».





В ответ на это Мизулина заявила, что интервью распространяет «сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию» Лиги безопасного интернета и ее лично.





«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — написала Мизулина.





Вслед за заявлением Мизулиной Лебедев опубликовал видео, в котором заявил, что не пытался оскорбить Мизулину лично, а только критиковал ее деятельность.





«Разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев.