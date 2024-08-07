ВСУ совершили масштабную провокацию, жители региона получат всю необходимую помощь. Что Путин сказал о событиях в Курской области

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На встрече он затронул события в Курской области.





«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал он.





Президент сообщил, что после совещания у него пройдет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генерального штаба и ФСБ, он выслушает доклад о том, что происходит в Курской области.





Также Путин подчеркнул, что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] были даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области.





Правительство Путин попросил заняться этим безотлагательно, а власти регионов РФ призвал включиться в оказание помощи Курской области. Президент добавил, что «руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане».





Координировать помощь жителям Курской области Путин поручил первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову. С ним президент решил отдельно пообщаться после совещания с кабмином.





Во время совещания президента с членами правительства Мантуров заявил, что Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 миллиарда рублей на переселение людей из опасных районов Курской области.





«По согласованию с председателем правительства дано поручение Минфину сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 миллиарда рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение», — сказал Мантуров.