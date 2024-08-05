В Госдуме отреагировали на слова священника Ткачева о «безумии» женщин, которые стремятся быть во власти

Женщины — депутаты Госдумы ответили священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который в своей проповеди назвал их желание занимать посты во власти «безумием» и «заразой». По мнению депутата Екатерины Харченко, в российской политике есть много представительниц женского пола, которые прекрасно совмещают материнство и госслужбу.





«Не хочу давать никаких суждений уважаемому представителю РПЦ, но считаю, что женщина всегда остается женщиной, и при этом может быть полезной государству. Приведу сухие цифры статистики: 69% — численность женщин, занимающих должности в органах государственной власти всех уровней. Сельские советы, различные комитеты и департаменты, региональные министерства, — там очень часто работают женщины, не только профессионалы с большой буквы, но и прекрасные матери, жены, зачастую многодетные мамы, которые отлично справляются со своими должностными обязанностями и создают семьи, рожают и воспитывают детей. И на все у них хватает времени», — заявила Daily Storm депутат Госдумы Екатерина Харченко.





По ее словам, многие женщины-парламентарии также успевают заниматься помощью участникам СВО.





«Они плечом к плечу встали, чтобы помогать военнослужащим. Это замечательные женщины, которые достигли успехов в профессиональной деятельности, стали настоящими политиками, которые плечом к плечу вместе с мужчинами занимаются государственным управлением», — отметила Харченко.





Депутат Яна Лантратова считает, что благодаря особой интуиции и материнским чувствам, женщины могут более глубоко разбираться во многих проблемах.





«Обычно часто говорят, что мышления мужчины и женщины различаются, и поэтому зачастую в ряде серьезных направлений, будь то социальная политика, политика в сфере демографии, политика в сфере защиты детства и так далее, женщина порой может предложить более нестандартные варианты решения той или иной ситуации. Женщина по-другому мыслит и понимает, чего не хватает», — рассказала парламентарий.





По ее мнению, женщины, как и мужчины, должны быть во власти, независимо от наличия детей.





«Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же, как и прекрасной домохозяйкой», — подчеркнула парламентарий.





Ранее на заявление протоиерея РПЦ Андрея Ткачева отреагировала экс-депутат Госдумы и помощник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. Она назвала слова священника «невежественными» и ответила на его вопрос, зачем «женщины лезут во власть».





«Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного быта», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.





В своей проповеди Андрей Ткачев также заявил, что женщины всегда были домохозяйками, которые знали, как прокормить семью даже при ограниченных ресурсах. Но со временем представительницы «слабого» пола стали требовать равноправия и избирательных прав и «во власть захотели лезть зачем-то». По его мнению, таким женщинам попросту нечем заняться.