Гитлеровская Германия готовила ядерный удар по СССР

Гитлеровская Германия планировала нанести ядерный удар по СССР летом 1945 года. Федеральная служба безопасности России опубликовала стенограмму допроса группенфюрера СА Вернера Вехтера, рассказавшего о разработке атомной бомбы и планах ее применения.
Вехтер был начальном штаба Главного управления пропаганды НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии), но как выяснилось во время допросов, он также в этом ведомстве возглавлял генеральный реферат вооружения и строительства.
В его обязанности входило рассмотрение и принятие в производство новейших изобретений в области военной техники.
Во время допроса, который проходил 10 октября 1945 года, он рассказал, что в 1943 году в разговоре с шефом-инженером связи из министерства пропаганды Домиником узнал о ведении работ по изобретению атомной бомбы.
«Об атомной бомбе Доминик говорил со мной в 1943 году в одной из частных бесед. Он сказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», — говорит Вехтер во время допроса.
Как известно, над созданием атомной бомбы работали не только в Германии, но, по словам Доминика, немцы опередили англичан и американцев на полтора года.
Также Вехтер сообщил о новых самолетах, которые предназначались для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза на Урале и в Средней Азии.
Точных данных о том, когда именно Германия намеревалась сбросить на СССР атомные бомбы, у Вехтера не было. Но он сопоставил высказывания близких к разработке этих бомб лиц и пришел к выводу, что применить атомные бомбы против Советского Союза должны были летом 1945 года.