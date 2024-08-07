Гитлеровская Германия готовила ядерный удар по СССР

Во время допроса, который проходил 10 октября 1945 года, он рассказал, что в 1943 году в разговоре с шефом-инженером связи из министерства пропаганды Домиником узнал о ведении работ по изобретению атомной бомбы.





«Об атомной бомбе Доминик говорил со мной в 1943 году в одной из частных бесед. Он сказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», — говорит Вехтер во время допроса.





Как известно, над созданием атомной бомбы работали не только в Германии, но, по словам Доминика, немцы опередили англичан и американцев на полтора года.