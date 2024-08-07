ВСУ потеряли около 260 бойцов и семь танков при попытке прорваться через границу в Курской области

Российские войска продолжают наносить удары по формированиям Вооруженных сил Украины на границе в Курской области. За ночь военные совместно с пограничниками ФСБ не допустили продвижение сил противника вглубь российской территории. ВСУ потеряли до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину — в частности, 12 «Козак», две Stryker, инженерную машину разграждения и шесть автомобилей, сообщает Минобороны РФ.





Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы. Поражены резервы ВСУ районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области, сказано в сообщении.