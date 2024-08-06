Минобороны: До 300 солдат ВСУ атаковали границу в Курской области

Вооруженные силы Украины в восемь часов утра (совпадает с мск) после огневой подготовки атаковали российскую границу в районе сел Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района Курской области. В атаке участвуют до 300 бойцов ВСУ из состава 22-й механизированной бригады, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, сообщает Минобороны РФ.





Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Оперативно-тактическая и штурмовая авиация ударили по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боев выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.





Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.





Об атаке в Курской области изначально писали Telegram-каналы, позже утром это подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. Противник применяет в том числе ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибли два человека, еще 18, в том числе четверо детей, пострадали. Большинство раненых (10) — жители Суджанского района, там же погибла одна женщина.





Это не первая попытка противника прорваться на российскую территорию. Так, 20 марта бывший в то время министром обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при попытках пробраться на территорию РФ за восемь дней потеряли более 3500 человек (из 790 — безвозвратно). Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты Bradley, пять установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. По словам Шойгу, самые активные боевые действия велись в районе села Козинка Белгородской области.