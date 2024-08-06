Reuters: Путин попросил лидера Ирана о сдержанном ответе на удар Израиля

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана Али Хаменеи проявить сдержанность при ударе по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Reuters со ссылкой на два иранских источника. По их словам, российский лидер призвал аятоллу воздержаться от нападений на израильских мирных жителей.





Эту просьбу передал секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу на встрече с руководством Ирана в Тегеране 5 августа, пишет агентство. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиян на встрече с Шойгу заявил, что Тегеран обязательно ответит Иерусалиму на убийство Хании.





Иран также настаивал, чтобы Россия передала ему свои истребители Су-35. В ноябре 2023 года замминистра обороны Исламской республики Сейед Махди Фарахи уже заявлял, что самолеты начинают поступать Ирану.