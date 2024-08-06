В Приморье разбился частный легкомоторный самолет

Двое путешественников из Омска, Сергей Федоров и Алена Калагурова, разбились при крушении легкомоторного самолета в Приморских сопках. Они летели на двухместном воздушном судне Bristell по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край, сообщает «АиФ». Удалось ли летевшим выжить, пока неизвестно.





Самолет должен был сеть на аэродроме «Новороссия» 6 августа в 08:00 мск, но за 30 километров до места посадки воздушное судно пропало с радаров. Пилот перестал выходить на связь, когда самолет пролетал в районе перевала Серебряный.





Крушение легкомоторного самолета наблюдали диспетчеры воинской части ПВО, сообщившие в службы правопорядка, что борт упал на Лысой горе Серебряного перевала. На поиски места крушения был отправлен вертолет из аэропорта Владивостока. Место крушения самолета было установлено.





Перед катастрофой самолет попал в туман, что, возможно, и стало причиной падения, пишет Mash. Спасатели вынуждены подниматься на перевал пешком, так как в условиях тумана задействовать вертолет невозможно.





Официально в МЧС Приморского края информацию о крушении самолета пока не подтвердили, сообщает News.ru.





По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.