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В Приморье разбился частный легкомоторный самолет
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Судьба двух человек, находившихся на борту, пока неизвестна undefined
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В Приморье разбился частный легкомоторный самолет

Судьба двух человек, находившихся на борту, пока неизвестна

Двое путешественников из Омска, Сергей Федоров и Алена Калагурова, разбились при крушении легкомоторного самолета в Приморских сопках. Они летели на двухместном воздушном судне Bristell по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край, сообщает «АиФ». Удалось ли летевшим выжить, пока неизвестно.


Самолет должен был сеть на аэродроме «Новороссия» 6 августа в 08:00 мск, но за 30 километров до места посадки воздушное судно пропало с радаров. Пилот перестал выходить на связь, когда самолет пролетал в районе перевала Серебряный.


Крушение легкомоторного самолета наблюдали диспетчеры воинской части ПВО, сообщившие в службы правопорядка, что борт упал на Лысой горе Серебряного перевала. На поиски места крушения был отправлен вертолет из аэропорта Владивостока. Место крушения самолета было установлено.


Перед катастрофой самолет попал в туман, что, возможно, и стало причиной падения, пишет Mash. Спасатели вынуждены подниматься на перевал пешком, так как в условиях тумана задействовать вертолет невозможно.


Официально в МЧС Приморского края информацию о крушении самолета пока не подтвердили, сообщает News.ru.


По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

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#приморье #крушение #самолет
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