Украинские диверсанты с потерями отступили из Курской области

Украинские диверсанты понесли потери и отступили из Курской области на свою территорию, часть группы попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к границе территории, там ее блокировали подразделения Российской армии, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают бить российские силы. Ведомство опубликовало кадры ударов по военной технике ВСУ. Позже министерство удалило часть поста об отступлении противника, оставив абзац о наносящихся по нему ударах.
Об атаке в Курской области изначально писали Telegram-каналы, позже утром это подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. Противник применяет в том числе ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибли два человека, еще 18, в том числе четверо детей, пострадали. Большинство раненых (10) — жители Суджанского района, там же погибла одна женщина.
В Минобороны заявили, что в атаке участвовали до 300 бойцов ВСУ, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения. Российские силы наносят удары по противнику на территории Сумской области.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением ВСУ на населенные пункты Курской области.
Это не первая попытка противника прорваться на российскую территорию. В марте Минобороны также заявляло о боях в приграничной зоне. Тогда ВСУ за восемь дней потеряли более 3500 человек (из 790 — безвозвратно). Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты Bradley, пять установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. Самые активные боевые действия велись в районе села Козинка Белгородской области, говорил бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу.