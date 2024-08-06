Украинские диверсанты с потерями отступили из Курской области

Об атаке в Курской области изначально писали Telegram-каналы, позже утром это подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. Противник применяет в том числе ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибли два человека, еще 18, в том числе четверо детей, пострадали. Большинство раненых (10) — жители Суджанского района, там же погибла одна женщина.





В Минобороны заявили, что в атаке участвовали до 300 бойцов ВСУ, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения. Российские силы наносят удары по противнику на территории Сумской области.





Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением ВСУ на населенные пункты Курской области.





Это не первая попытка противника прорваться на российскую территорию. В марте Минобороны также заявляло о боях в приграничной зоне. Тогда ВСУ за восемь дней потеряли более 3500 человек (из 790 — безвозвратно). Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты Bradley, пять установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. Самые активные боевые действия велись в районе села Козинка Белгородской области, говорил бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу.