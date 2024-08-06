Губернатор Севастополя уволил своего зама из-за коррупции

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что уволил исполняющего обязанности заместителя главы города Евгения Горлова. Глава региона выразил сожаление, что «есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание».





Горлову 42 года, его назначили заместителем губернатора Севастополя в январе 2023 года. На этой должности он курировал ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, природопользование и другие сферы. До этого два года был директором местного Департамента городского хозяйства.





За последние два дня это третий высокопоставленный крымский чиновник, снятый с должности. 5 августа в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что такое решение глава республиканского МЧС принял после встречи с ним. Это произошло после нескольких крупных пожаров, потушить некоторые из которых не удавалось несколько дней. 6 августа заявление об увольнении по собственному желанию также написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По словам Аксенова, «решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти».