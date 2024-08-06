«Бред сивой кобылы»: в Госдуме прокомментировали сообщения о том, что власти «атаковали» Хабиба Нурмагомедова после отказа поддержать СВО

Издание «Проект»* (иноагент) опубликовало ролик, в котором журналисты заявили, что у властей появились претензии к Хабибу Нурмагомедову из-за отказа поддержать СВО. Речь идет об аресте счетов бойца, а также об обысках в его ММА-клубе в Дагестане. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил Daily Storm, что считает подобные сообщения высосанным из пальца бредом.





«Я считаю, что это бред сивой кобылы. Они, по сути, высасывают из пальца то, чего нет на самом деле. К любому гражданину претензии у налоговой службы есть, если он не выплачивал налоги от доходов. Если этих неуплат или других штрафных санкций нет, то и проблем быть никаких не может. То, что есть арест на имущество или еще какие-то действия, — вы же видите, что сейчас это у блогеров и одних, и других, а они никакого отношения к политике в целом не имеют. Налоговая служба здесь работает внимательно», — заявил Daily Storm Хамзаев.





По его мнению, не стоит связывать налоговые проблемы Нурмагомедова с его политической позицией: «Надо понимать, что претензии правоохранительных органов, в данном случае ФНС, к крамольным гражданам есть по принципу того, что доход большой, а налоги не выплачены. Это нормальное явление, во всем цивилизованном мире так происходит. Они [«Проект»] пытаются все политизировать, но пусть попытаются с точки зрения политических акцентов поговорить, например, что происходит с налогами в США. Мы посмотрим, чем у них это закончится».





Парламентарий также напомнил, что жесткое наказание за неуплату налогов есть и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах.





«Налоги там собирает частная компания. И они собирают их так, что три шкуры снимут. Там не то что въезд-выезд [закроют], а еще все заберут, посадят и потом заставят публично извиниться. Журналисты из «Проекта» знают это точно. Потому что они любят всегда смотреть в сторону Америки», — поделился Хамзаев.





Ранее СМИ сообщили, что текущий долг Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой составляет 302 миллиона рублей. Из-за долгов приставы арестовали семейный дом спортсмена в Дагестане, а также его автопарк из шести автомобилей премиум-класса.





Незадолго до этого ФНС заблокировала счета ММА-лиги Eagle FC, благотворительного фонда Нурмагомедова и других фирм, принадлежащих экс-чемпиону UFC.





*Признано нежелательной организацией