В Воронеже повреждены два дома из-за падения украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников в небе над Воронежской областью. В Воронеже один дрон при падении повредил фасад верхних этажей дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте, там выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, также повреждены автомобили, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА нет. Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Губернатор опубликовал фото пострадавшего дома на улице Березовая Роща.





Также поврежден многоквартирный дом в белгородском Шебекине. Один беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС потушили огонь, написал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.