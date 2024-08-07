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В Воронеже повреждены два дома из-за падения украинских беспилотников
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Также пострадал многоквартирный дом в белгородском Шебекине undefined
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В Воронеже повреждены два дома из-за падения украинских беспилотников

Также пострадал многоквартирный дом в белгородском Шебекине

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников в небе над Воронежской областью. В Воронеже один дрон при падении повредил фасад верхних этажей дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте, там выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, также повреждены автомобили, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.


Пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА нет. Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Губернатор опубликовал фото пострадавшего дома на улице Березовая Роща.


Также поврежден многоквартирный дом в белгородском Шебекине. Один беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире. Сотрудники МЧС потушили огонь, написал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

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За ночь средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников в четырех регионах, заявило Минобороны РФ: четыре — в Курской области, три — в Белгородской, по два в Воронежской области и Ростовской областях. В Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА, о прилетах власти не сообщали.

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#воронеж #шебекино #белгородская область #рф #украина
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