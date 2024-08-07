Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

ДТП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь из них опрокинулись. По данным администрации Волгоградской области, пострадали 52 человек. В РЖД заявили, что у порядка 140 человек ссадины и ушибы. По данным госкомпании, около 100 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Всего в поезде ехали более 800 человек.





В РЖД заявили, что железная дорога на участке, где случилось ЧП, хорошо просматривается и водитель КамАЗа мог видеть поезд с расстояния более километра. Daily Storm писал, что Асламбек Усматов (так звали водителя) ездил на грузовике минимум восемь лет.





Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.