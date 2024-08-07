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Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области
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44-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии undefined
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Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

44-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии

В реанимации скончался 44-летний водитель КамАЗа, в конце июля врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области, сообщили ТАСС в региональном комитете здравоохранения. Мужчина находился в тяжелом состоянии.


В ведомстве уточнили, что в больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших в возрасте от 31 года до 54 лет, они в состоянии средней степени тяжести.

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ДТП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь из них опрокинулись. По данным администрации Волгоградской области, пострадали 52 человек. В РЖД заявили, что у порядка 140 человек ссадины и ушибы. По данным госкомпании, около 100 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Всего в поезде ехали более 800 человек.


В РЖД заявили, что железная дорога на участке, где случилось ЧП, хорошо просматривается и водитель КамАЗа мог видеть поезд с расстояния более километра. Daily Storm писал, что Асламбек Усматов (так звали водителя) ездил на грузовике минимум восемь лет.


Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Местные жители — о столкновении КамАЗа и поезда под Волгоградом: На этом месте уже были страшные аварии

Предварительно, пострадали порядка 140 человек, погибших нет 29 июля 2024
Dailystorm - Местные жители — о столкновении КамАЗа и поезда под Волгоградом: На этом месте уже были страшные аварии
#поезд #происшествие #волгоградская область
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