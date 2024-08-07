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Экипаж разбившегося в Приморье самолета погиб
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В легкомоторнике была семейная пара undefined
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Экипаж разбившегося в Приморье самолета погиб

В легкомоторнике была семейная пара

Сергей Федоров и Алена Калагурова, находившиеся в частном легкомоторном двухместном самолете Bristell NG-5, погибли при крушении. Данные официально подтвердили в ЕДДС Шкотовского муниципального округа. Пилот Сергей Федоров и Алена Калагурова, занимавшаяся бизнесом, были семейной парой, пишет VLADIVOSTOK1.RU.


Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения самолета. Обломки воздушного судна и личные вещи экипажа разбросаны по лесу. Самолет упал, сломав несколько деревьев. Экипаж погиб на месте.


Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.


Как сообщают СМИ, Сергей Федоров был профессиональным пилотом, а Алена Калагурова только училась на частного пилота. Предполагаемой причиной крушения называют плохие погодные условия.


6 августа легкомоторный самолет Bristell перестал выходить на связь за 30 километров до аэродрома Новороссия, где должен был совершить посадку. Диспетчеры воинской части ПВО сообщили в службы правопорядка, что видели падение самолета, и передали примерное место крушения.


Поиски начались в тот же день, но из-за плохой погоды и приближающейся ночи были приостановлены. Обломки самолета и тела погибших нашли 7 августа, в 30 километрах от предполагаемого места крушения, возле села Стеклянуха.

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#приморье #экипаж #самолет
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