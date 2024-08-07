Экипаж разбившегося в Приморье самолета погиб

Сергей Федоров и Алена Калагурова, находившиеся в частном легкомоторном двухместном самолете Bristell NG-5, погибли при крушении. Данные официально подтвердили в ЕДДС Шкотовского муниципального округа. Пилот Сергей Федоров и Алена Калагурова, занимавшаяся бизнесом, были семейной парой, пишет VLADIVOSTOK1.RU.





Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места крушения самолета. Обломки воздушного судна и личные вещи экипажа разбросаны по лесу. Самолет упал, сломав несколько деревьев. Экипаж погиб на месте.





Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.





Как сообщают СМИ, Сергей Федоров был профессиональным пилотом, а Алена Калагурова только училась на частного пилота. Предполагаемой причиной крушения называют плохие погодные условия.





6 августа легкомоторный самолет Bristell перестал выходить на связь за 30 километров до аэродрома Новороссия, где должен был совершить посадку. Диспетчеры воинской части ПВО сообщили в службы правопорядка, что видели падение самолета, и передали примерное место крушения.





Поиски начались в тот же день, но из-за плохой погоды и приближающейся ночи были приостановлены. Обломки самолета и тела погибших нашли 7 августа, в 30 километрах от предполагаемого места крушения, возле села Стеклянуха.