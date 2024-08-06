Бывший глава Вещевого управления Минобороны арестован за взятку в четыре миллиона рублей

Гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего главу Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в четыре миллиона рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.





Демчик руководил Вещевым управлением до апреля 2018 года. По версии следствия, весной 2017-го гендиректор одной из компаний, захотев «заручиться покровительством» для участия в исполнении госконтрактов для военного ведомства, передал чиновнику взятку в четыре миллиона рублей. В 2017-2018 годах эту компанию привлекли в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку имущества для нужд Вооруженных сил. За это время с ней заключили 26 договоров на общую сумму более 574 миллиона рублей. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.





Сейчас Демчик является заместителем гендиректора «Текстильной торговой компании» (группа компаний «Чайковский текстиль»). «Чайковский текстиль» — один из крупнейших текстильных комбинатов в России. Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний сегодня находится в Москве.





В 2015-2017 годах Демчик отвечал за поставку новой парадной формы и новой обуви в войска, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Так, в 2017-м в войска поставили более 65 миллионов предметов обмундирования, обуви, снаряжения и экипировки. Тогда у военных появилась форма с кителем и шитьем золотистого цвета на воротнике-стойке. В то же время обувь вызывала нарекания у военнослужащих.





Демчик — не первый высокопоставленный чиновник Минобороны, задержанный по подозрению в коррупции в последние дни. 5 августа были задержаны заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС.





В конце июля Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании. По делу также проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб составил около 200 миллионов рублей, сообщал РБК.