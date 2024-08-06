Новости
Новости 18+
St
Бывший глава Вещевого управления Минобороны арестован за взятку в четыре миллиона рублей
18+
Следствие считает, что Владимир Демчик передал частной компании контракты на 574 миллиона рублей Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Новости

Бывший глава Вещевого управления Минобороны арестован за взятку в четыре миллиона рублей

Следствие считает, что Владимир Демчик передал частной компании контракты на 574 миллиона рублей

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Гарнизонный военный суд в Москве арестовал бывшего главу Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в четыре миллиона рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.


Демчик руководил Вещевым управлением до апреля 2018 года. По версии следствия, весной 2017-го гендиректор одной из компаний, захотев «заручиться покровительством» для участия в исполнении госконтрактов для военного ведомства, передал чиновнику взятку в четыре миллиона рублей. В 2017-2018 годах эту компанию привлекли в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку имущества для нужд Вооруженных сил. За это время с ней заключили 26 договоров на общую сумму более 574 миллиона рублей. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.


Сейчас Демчик является заместителем гендиректора «Текстильной торговой компании» (группа компаний «Чайковский текстиль»). «Чайковский текстиль» — один из крупнейших текстильных комбинатов в России. Производственные мощности холдинга располагаются в городе Чайковском на базе бывшего Чайковского комбината шелковых тканей, штаб-квартира группы компаний сегодня находится в Москве. 


В 2015-2017 годах Демчик отвечал за поставку новой парадной формы и новой обуви в войска, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Так, в 2017-м в войска поставили более 65 миллионов предметов обмундирования, обуви, снаряжения и экипировки. Тогда у военных появилась форма с кителем и шитьем золотистого цвета на воротнике-стойке. В то же время обувь вызывала нарекания у военнослужащих. 


Демчик — не первый высокопоставленный чиновник Минобороны, задержанный по подозрению в коррупции в последние дни. 5 августа были задержаны заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС. 


В конце июля Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Сергея Сухова, бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании. По делу также проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб составил около 200 миллионов рублей, сообщал РБК.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Главу «Военторга» задержали по делу о хищении более 400 миллионов рублей

Следствие полагает, что сообщники поставляли «армейские несессеры» по завышенным ценам 1 августа 2024
Dailystorm - Главу «Военторга» задержали по делу о хищении более 400 миллионов рублей
#коррупция #минобороны рф #взятка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...