В РФ не рассматривают сценарий принудительной блокировки YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что вариант принудительной блокировки YouTube в России не рассматривается, так как «ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам».





Также он объяснил, что замедление в работе этого видеохостинга происходит вследствие деградации кэширующего оборудования, но оно не повлияет на стабильность мобильной системы Android и других сервисов Google в России.





Сбои в работе YouTube начались 1 августа. Их заметили пользователи приложения видеохостинга на iOS и Android, также наблюдаются сбои в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.





«Ростелеком» ранее сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого в сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в России.