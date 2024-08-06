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В РФ не рассматривают сценарий принудительной блокировки YouTube
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Замедление видеохостинга происходит из-за «деградации кэширующего оборудования» undefined
Новости

В РФ не рассматривают сценарий принудительной блокировки YouTube

Замедление видеохостинга происходит из-за «деградации кэширующего оборудования»

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что вариант принудительной блокировки YouTube в России не рассматривается, так как «ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам».


Также он объяснил, что замедление в работе этого видеохостинга происходит вследствие деградации кэширующего оборудования, но оно не повлияет на стабильность мобильной системы Android и других сервисов Google в России.


Сбои в работе YouTube начались 1 августа. Их заметили пользователи приложения видеохостинга на iOS и Android, также наблюдаются сбои в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.


«Ростелеком» ранее сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого в сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в России.

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#замедление #блокировка #youtube
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