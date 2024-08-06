Один человек погиб в результате обстрела Курской области

Жительница города Суджи погибла при обстреле Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Еще 13 человек получили ранения, из них четверо — дети.





Ранее Смирнов заявил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет со стороны ВСУ. Он отметил, что обстановка остается сложной.





В приграничных регионах будут усилены бригады медиков и скорой помощи. Также будут осмотрены пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Для этого максимально задействуют силы добровольных народных дружин, рассказал глава региона.





Сегодня утром стало известно, что во время обстрела Курской области бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорваться через границу. Российским пограничникам удалось остановить противника.