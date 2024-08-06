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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
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Кабмин и ЦБ должны сделать это до 1 декабря undefined
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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

Кабмин и ЦБ должны сделать это до 1 декабря

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок и при необходимости предложить изменения для этой программы.


Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.


Срок исполнения поручения — 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.


Программа «Семейная ипотека» должна была завершиться 1 июля 2024 года, однако 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров, пишет ТАСС.

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#семейная ипотека #ипотека #президент
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