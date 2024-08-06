После обрушения дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

Следственный комитет задержал трех сотрудников газовой службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета, пишут «Известия».





«По подозрению в совершении преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», — говорится в сообщении ведомства.





Ранее о задержании сотрудников газовой службы заявляли в пресс-службе «Газэкс». Отмечалось, что компания оказывает поддержку следствию в установлении причин трагедии.





Очевидцы утверждали, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме были замечены двое неизвестных в форме работников газовой службы. Они ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. Один из них ударил по газовой трубе, после чего оба скрылись. Эта информация не подтверждена.





Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа. Предполагаемой причиной стал взрыв газа. Заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Всего пострадали 16 человек. Под завалами погибли 10 человек, из которых пятеро — несовершеннолетние.