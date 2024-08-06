«Единая Россия» делает ставку на развитие транспорта в Москве

В штабе общественной поддержки «Единой России» прошло заседание программной комиссии, посвященное развитию транспорта и транспортной системы Москвы. Участники команды мэра обсудили планы по улучшению транспортной инфраструктуры как в целом по городу, так и в отдельных районах. В основе предложений лежат наказы, поступившие от самих москвичей. На заседании говорили о развитии электрического и водного транспорта, а также о дальнейших шагах по расширению метрополитена.





Москва занимает лидирующие позиции в мире по темпам роста уличной дорожной сети: с 2011 года в городе построено 1356 километров дорог. При этом за последние 10 лет дороги в столице стали самыми безопасными в России и одними из самых безопасных в мире.





Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко отметила, что транспорт в Москве стал предсказуемым.





«Каждый из нас благодаря уникальным навигационным системам точно знает, когда придет тот или иной вид транспорта, и мы всегда можем распланировать свой рабочий график и режим дня. Весь транспорт в Москве развивается в диалоге с москвичами, принимаются те решения, которые удобны для них», — заявила она.





В свою очередь советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сабина Цветкова подтвердила, что все развитие транспортной инфраструктуры зиждется на пожеланиях избирателей.





«Жители особо обращают внимание на развитие именно экологичного вида транспорта. К 2030 году весь подвижной состав наземного городского общественного транспорта (к тому времени будет более пяти тысяч единиц) будет заменен на электробусы», — пояснила она.





Руководитель московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Руднев назвал две острые темы, которые волнуют горожан: светофоры и несанкционированные парковки у социальных объектов.





«Незрячие и слабовидящие люди отмечают, что хотелось бы, чтобы количество светофоров, которые подсказывают, как переходить дорогу, увеличилось. По подсчетам, порядка 14 тысяч незрячих и слабовидящих живут в нашем городе. Поэтому, мне кажется, мы должны им помогать, чтобы для них среда была более доступна. Мне кажется, в этом отношении нашему городу не составит труда расширить сеть таких светофоров, которые очень удобно направляют наших граждан по улицам города», — сказал Руднев. Кроме того, добавил он, в так называемых спальных районах есть и другая проблема: история со спонтанными парковками такси, которые часто мешают людям.





«Такая история часто происходит у социальных объектов. И, например, приезжая в поликлинику или на обследования в медцентр, пожилые люди, инвалиды не находят возможности выйти и припарковать автомобиль. У нас как раз был такой случай в районе Люблино. Надо выходить на диалог с агрегаторами, потому что из-за таких моментов получаются конфликты», — заявил он.





Все предложения, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, будут внесены в народную программу, которую единороссы представят на городской конференции на этой неделе.





«Народная программа — это живой организм, который постоянно меняется, совершенствуется. Даже после городской конференции мы не остановим работу над народной программой, продолжим принимать предложения от москвичей и будем работать над этим постоянно», — заверил Шапошников.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал появление трех новых линий и 39 станций метро в Москве до 2030 года. Также планируется открытие девяти новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД).