ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины пытались прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, бойцы Пограничной службы ФСБ и Российской армии остановили противника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В ближайшие часы «будет появляться много различных информационных вбросов», предупредил глава Курской области в своем Telegram-канале. Он попросил доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.
Это не первая попытка противника прорваться на российскую территорию. Так, 20 марта тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при попытках пробраться на территорию РФ за восемь дней потеряли более 3500 человек (из 790 — безвозвратно). Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты Bradley, пять установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. По словам Шойгу, самые активные боевые действия велись в районе села Козинка Белгородской области.