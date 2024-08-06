ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Это не первая попытка противника прорваться на российскую территорию. Так, 20 марта тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при попытках пробраться на территорию РФ за восемь дней потеряли более 3500 человек (из 790 — безвозвратно). Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты Bradley, пять установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8. По словам Шойгу, самые активные боевые действия велись в районе села Козинка Белгородской области.