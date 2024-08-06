РИА Новости: По делу генерала Булгакова арестовали содержимое шести банковских ячеек

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России заявили о задержании Булгакова 26 июля, в тот же день генерала армии арестовали. Бывшего замминистра обороны (2008-2022), отвечавшего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, обвинили в растрате в особо крупном размере, писал ТАСС. По версии следствия, генерал лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, была создана система поставки в войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, в пайках говядину заменяли свининой и курятиной. СКР оценил ущерб в 1,3 миллиарда рублей. Булгаков не признал вину.





В апреле 2024-го по этому делу были арестованы три человека: Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич. Последний был гендиректором АО «Грязинский пищевой комбинат», все трое также входят в совет директоров предприятия. Фигуранты не признали вину.





1 августа МВД сообщило, что в отношении руководства и сотрудников «Военторга» возбуждено уголовное дело о хищении свыше 400 миллионов рублей при поставках Министерству обороны России армейских несессеров (сумки, в которых военные носят аксессуары и принадлежности, например шампунь, зубную пасту и полотенце). Руководитель «Военторга» и бенефициар подконтрольных организаций задержаны. МВД не привело имя главы компании. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.





Генерал Булгаков курировал вопросы материального обеспечения армии в период, к которому относятся хищения в «Военторге», поэтому его также проверят на причастность к преступлению, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.