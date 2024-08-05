В Ленинградской области найдены массовые захоронения узников концлагеря

Поисковые отряды обнаружили массовые захоронения в Ленинградской области. Они находятся вблизи деревни Котлы Кингисеппского района. Захоронения расположены на территории бывшего филиала концентрационного лагеря для военнопленных «Дулаг-101».





Представитель общественной организации «Помним всех поименно», член поискового отряда «Опора» Мирослав Селевонюк рассказал ТАСС, что найдены остатки двух тысяч красноармейцев, однако число это может вырасти и до пяти тысяч.





«На данный момент мы можем твердо говорить о двух тысячах. Если мы подтвердим нахождение еще двух рвов рядом, то эта цифра может вырасти до пяти. Это крупнейшая находка по Северо-Западу в этом году. Сейчас мы частично открыли один из них этих рвов, чтобы показать, что там действительно находится», — рассказал Селевонюк.





По его словам, место захоронения обнаружили благодаря аэрофотосъемкам. Поисковики сравнивали снимки с 1941-го по 1944 год. На фотографиях 1941 года они обнаружили противотанковые рвы, которые в 1944 году уже были засыпаны. Местные жители ничего сообщить не смогли: филиал концлагеря просуществовал всего около года, а затем был присоединен к главному корпусу под Нарвой. Информации о филиале сохранилось немного.





Поисковики, нашедшие захоронение, рассчитывают, что в дальнейшем им окажет поддержку комитет по молодежной политике. Масштаб найденного захоронения слишком велик, и ресурсов одной организации не хватит.