Друзья задержанного за избиение боксера Дмитрия Двали рассказали, что не верят в его причастность к преступлению

Знакомые одного из «хулиганов», который подозревается в нападении на боксера Дмитрия Двали в Феодосии 28 июля, рассказали о его личности. Друзья описывают Данияла Аблаева как спокойного и общительного человека. Однако в Следственном комитете ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство.





«Парень дружелюбный, отзывчивый, общительный. Максимально неконфликтный, от любых распрей старался уходить и не вмешиваться. Возможно, его заманили в эту компанию под каким-то благовидным предлогом. Он очень доверчивый человек», — поделился с Daily Storm Эльдар, друг задержанного за участие в избиении спортсмена Данияла Аблаева.





Возлюбленная Данияла Виктория утверждает, что никогда не видела парня агрессивным.





«Очень отзывчивый. У него много друзей, и все говорят о нем лишь хорошее. Совсем не понимаю, как он влез в это», — отметила она.





Сосед задержанного по имени Дмитрий тоже описывает его как приятного в общении человека.





«Парень как парень. Достаточно приветливый. Плохого никогда при мне не делал», — рассказал он.





Однако еще один знакомый Аблаева поделился, что замечал в его поведении грубость. Он рассказал, что парень уже привлекался к ответственности за другое преступление.





«Он участвовал в грабеже на заправке в прошлом году. Поэтому сомневаюсь, что исключительно положительные вещи о нем можно сказать. Может, он и общительный, но не самый воспитанный», — утверждает он.





Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали 28 июля пытался защитить молодого человека, на которого напала толпа. Однако сам стал жертвой избиения и лишился глаза.





В Следственном комитете сообщили, что все девять участников массовой драки в Феодосии задержаны. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.





Правоохранители также отметили, что все задержанные — граждане России. Трое из них работали охранниками в клубе, остальные — разнорабочими.