В Киеве заявили о своей непричастности к операции против ЧВК «Вагнер» в Мали

МИД Украины заявил о непричастности Киева к операции против ЧВК «Вагнер» в Мали. В ведомстве убеждают, что власти африканской страны приняли «поспешное и недальновидное» решение, разорвав дипотношения.





«Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — говорится в заявлении.





Ранее о причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали сообщили в Главном управлении разведки Украины. Как отметил представитель ведомства Андрей Юсов, туареги получили «необходимую информацию и не только», что позволило провести военную операцию против «вагнеровцев».





ЧВК «Вагнер» 29 июля сообщила, что группа с 22 по 27 июля сражалась с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и террористической группировки «Аль-Каида»** в Мали. Боевики убили и ранили десятки солдат правительственных войск и российских бойцов. Генштаб Мали оценил свои потери в два человека. ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в Мали, но точного числа погибших не назвала.





**Организация признана террористической запрещена в России.