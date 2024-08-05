Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Фонд имени Конрада Аденауэра

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра», сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. Об этом пишет РИА Новости.





«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ). Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели — продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи и т.п.», — сказал Иванов.





По его словам, фонд распространяет материалы, которые дискредитируют руководство РФ, проводимую внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов и судебную систему. Фонд также активно продвигает политику недружественных стран по теме СВО.





«Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО»,— добавил он.





«Фонд Конрада Аденауэра» является крупнейшим политическим фондом Германии, близким к правящей Христианско-демократической партии, сообщается на сайте НПО. В России представительство фонда работает с 1990 года и «служит площадкой для конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом». Фонд сотрудничает с высшими судами РФ, профильными министерствами, университетами, научными учреждениями и РПЦ.