Бывший замглавы «Почты России» получил 3,5 года колонии за превышение полномочий

Симоновский районный суд Москвы признал экс-заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова виновным в превышении полномочий и приговорил его к 3,5 года колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Помимо тюремного заключения, подсудимому также запретили на 2,5 года занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственных и муниципальных предприятиях.

По той же статье к трем годам колонии общего режима приговорен еще один топ-менеджер «Почты России» — руководитель департамента управления IT-сервисами Андрей Синичкин.

Согласно материалам дела, Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, которые являлись подрядчиками «Почты России». По данным СМИ, общий ущерб оценивается в 1,6 миллиарда рублей.