Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Британии

Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Когда экс-глава кабмина покинула страну, протестующие ворвались в ее официальную резиденцию в Дакке. Об этом сообщает газета The Hindu.





Сопровождающая Хасину сестра Рехана уже имеет британское гражданство, а племянница экс-премьера Тюлип Сиддик с 2015 года является депутатом парламента Великобритании от Лейбористской партии, указывает издание.





Также стало известно, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство. Об этом объявил главком армии, генерал Вакар-уз-Заман, пишет местное издание Prothom Alo.





По словам высокопоставленного военного, виновники всех убийств и погромов будут наказаны. Генерал призвал людей верить в армию и заявил, что уже встретился с представителями всех политических партий.





Митинги в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.