Девяти участникам нападения на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали предъявили обвинения в покушении на убийство

«Во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД России по Республике Крым все девять участников массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе», — рассказали в ведомстве.





Там уточнили, что трое из обвиняемых работали охранниками в местном клубе, остальные были разнорабочими. Сотрудники СК уже провели обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотрели место преступления, допросили свидетелей.





Инцидент произошел утром 28 июля. Боксер провел мастер-классы в Феодосии и собирался возвращаться в Москву. Он пошел с катменом (членом команды боксера) Евгением искупаться и посмотреть город. Вместе с ними был и брат боксера, пишут Telegram-каналы. Когда они возвращались, то увидели, что толпа бьет одного подростка. Евгений оттащил одного из них в сторону, остальные набросились на Двали.





По словам тренера, спортсмена били руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз. Боксер получил перелом орбитальной кости. Врачи предупредили, что если удастся сохранить глаз, то видеть, как раньше, Двали не сможет: только силуэты и различать день и ночь. Спортсмен допустил, что ему придется прекратить профессиональную карьеру.