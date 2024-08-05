СКР: Задержаны директор парка «Патриот» Ахмедов и начальник управления инновационного развития Минобороны Шестеров

Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.





«По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра», — отметили в СКР.





Ахмедов уже арестован. Мера пресечения генералу еще не избрана, указали в Следственном комитете.





По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавили в ведомстве.