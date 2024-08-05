Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии. Ранее в СМИ сообщалось, что Шейх Хасина и ее сестра покинули свою резиденцию в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков и отправились в более безопасное место.





Протесты начались в столице и распространились по всей стране после объявления о многодневной «акции несотрудничества» с властями, которую в воскресенье начала организация «Студенческое движение против дискриминации». Столкновения студентов, которые придерживались антиправительственных позиций, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки, сообщают РИА Новости.





За весь период протестов погибло не менее 300 человек, из них 94 погибли в воскресенье, передает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на данные полиции, врачей и властей.





Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18:00 местного времени (15:00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями во всей стране. Мобильный интернет и мобильные приложения временно отключены, сообщала Daily Star.





В начале июля в Бангладеш начались протесты студентов, которые выступали против правительственной системы квотирования приема на государственную службу. По этой системе преимущество при поступлении на работу в госаппарат получали выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством на госслужбе и инвалидов.





В результате действия системы значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу. Протесты, связанные с этой системой, потрясали страну и в предыдущие годы, но возобновились с новой силой в 2024 году, после того как система, ранее приостановленная, была снова введена в действие.