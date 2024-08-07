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Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области
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В граничащий с Украиной регион также направляются столичные врачи undefined
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Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

В граничащий с Украиной регион также направляются столичные врачи

Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В приграничный регион также направляются московские врачи. 


В своем Telegram-канале мэр выразил слова поддержки жителям Курской области, отметив, что подобные атаки на мирных людей недопустимы. 


Бои на приграничной территории Курской области начались накануне, 6 августа. В регионе постоянно объявляют ракетную опасность. В результате атак в Курской области пять человек погибли и 24 пострадали.


Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.


Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Атаку противника отражают подразделения прикрытия государственной границы и органов ФСБ, заявило Минобороны. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска и артиллерия.

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Dailystorm - ВСУ совершили масштабную провокацию, жители региона получат всю необходимую помощь. Что Путин сказал о событиях в Курской области
#москва #сергей собянин #курская область
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