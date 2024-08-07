Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В приграничный регион также направляются московские врачи.





В своем Telegram-канале мэр выразил слова поддержки жителям Курской области, отметив, что подобные атаки на мирных людей недопустимы.





Бои на приграничной территории Курской области начались накануне, 6 августа. В регионе постоянно объявляют ракетную опасность. В результате атак в Курской области пять человек погибли и 24 пострадали.





Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.





Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Атаку противника отражают подразделения прикрытия государственной границы и органов ФСБ, заявило Минобороны. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска и артиллерия.